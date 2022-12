દુઃખની ઘડીમાં દેશ PM મોદી સાથેઃ અનેક નેતાઓની શ્રદ્ધાજંલિ

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન મોદીનાં માતા હીરાબાનું નિધન થયું છે. તેમણે અમદાવાદના યુએન મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરમાં હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. વડા પ્રધાન મોદીએ ટ્વીટ કરીને આ વિશે માહિતી આપી હતી. દેશ-વિદેશના નેતાઓએ ટ્વિટર દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાજંલિ આપી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુએ વડા પ્રધાન મોદીનાં માતાને ટ્વીટ કરીને શ્રદ્ધાજંલિ આપી હતી. તેમણે ટ્વીટ કરતાં લખ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબાનું સો વર્ષનું સંઘર્ષમય જીવન ભારતીય આદર્શોનું પ્રતીક છે. મોદીજીએ ‘#માતૃદેવોભવ’ની ભાવના કેળવી અને હીરાબાનાં મૂલ્યોને પોતાના જીવનમાં ઘડ્યાં. પવિત્ર આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરું છું. પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના!

કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ હીરાબાને શ્રદ્ધાજંલિ આપતાં લખ્યું હતું કે મોદીના નિધન વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. મોદીજીને તેમના પ્રિય માતાની ખોટ પર મોદીજી પ્રત્યે મારી દિલથી સંવેદના. આ દુ:ખની ઘડીમાં અમારી સંવાદનાઓ અને પ્રાર્થના પરિવાર સાથે છે.

Deeply saddened to hear about the demise of Smt. Heeraben Modi.

My heartfelt condolences to Sri @narendramodi ji on the loss of his beloved mother. Our thoughts and prayers are with the entire family in this hour of grief.

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 30, 2022