અફઘાનિસ્તાને નવી દિલ્હીમાં એમ્બેસી કાયમ માટે બંધ કરી

નવી દિલ્હીઃ અફઘાનિસ્તાને નવી દિલ્હીમાં પોતાની એમ્બેસી કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. અફઘાનિસ્તાના ડિપ્લોમેટિક મિશને નિવેદન જારી કરીને આની માહિતી આપી હતી. આ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે નવી દિલ્હીમાં એમ્બેસી બંધ કરવાનો નિર્ણય આજથી અમલમાં આવી ગયો છે.

અફઘાનિસ્તાનનું કહેવું છે કે એને ભારત તરફથી સતત પડકારો મળી રહી છે. એમ્બેસીએ કહ્યું હતું કે નવી દિલ્હીમાં ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ અફઘાનિસ્તાન એમ્બેસીને સતત પડકારો મળવાને કારણે 23 નવેમ્બર, 2023થી નવી દિલ્હીમાં રાજકીય મિશનને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Date: 30th September, 2023

Afghanistan is closing its Embassy in New Delhi.

The Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in New Delhi regrets to announce the decision to cease its operations, effective October 1, 2023. pic.twitter.com/BXesWPdLFP

