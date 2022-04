તામિલનાડુઃ રથયાત્રામાં કરંટ લાગવાથી 11નાં મોત, 15 ઘાયલ

કાલીમેડુઃ તામિલનાડુના થાંજાવુર જિલ્લાના એક મંદિરમાંથી નીકળેલી રથયાત્રા દરમ્યાન વીજ કરંટ લાગવાથી કમસે કમ 11 લોકોનાં મોત થયાં છે અને 15 જણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. આ મૃતકોમાં બે બાળકોનો સમાવેશ પણ થયો હતો. વળી, આ દુર્ઘટનામાં જે 15 જણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે એમાં છ લોકોની હાલત નાજુક છે. આ ઇજાગ્રસ્તોમાંથી ત્રણ જણને થાંજાવુર મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

આ દુર્ઘટના એ સમયે થઈ હતી, જ્યારે લોકો મંદિરની પાલખી પર ઊભા હતા. આ પાલખી કાલીમેડુના અપ્પર મંદિરમાં હાઇ-ટ્રાન્સમિશન લાઇનના સંપર્કમાં આવી હતી, એમ પોલીસે કહ્યું હતું. મંદિરની પાલખી ઓવરહેડ લાઇનના સંપર્કમાં આવવાને કારણે આ ભીષણ દુર્ઘઘટના બની હતી, એમ અધિકારીઓએ કહ્યું હતું. આ દુર્ઘટના બાબતે FIR નોંધવામાં આવ્યો છે, એમ તિરુચિરાપ્પલીના ઇન્સેપ્કટર જનરલ ઓફ પોલીસ વી. બાલાક્રિષ્ણાએ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે આ કેસ બાબતે તપાસ જારી છે.

Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the mishap in Thanjavur, Tamil Nadu. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

