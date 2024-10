વધુ એક ટ્રેન અકસ્માત, મૈસૂર-દરભંગા એક્સપ્રેસ માલગાડી સાથે અથડાઈ

તમિલનાડુના કાવરાઈપેટ્ટાઈ રેલવે સ્ટેશન પર શુક્રવારે મૈસૂર-દરભંગા ભાગમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેન ઉભી રહેલી માલગાડીના પાછળના ભાગ સાથે અથડાઈ હતી. અથડામણ બાદ બે કોચમાં આગ લાગી હતી અને ઓછામાં ઓછા 13 કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં 19 મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને ચેન્નાઈની સરકારી સ્ટેનલી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તમિલનાડુના ડેપ્યુટી સીએમ ઉધયનિધિ સ્ટાલિન ઘાયલોને મળ્યા હતા.

Breaking..

Mysuru-Darbhanga Express has met with an accident at Kavarapettai near Gummidipoondi in #Chennai Division Railway. The train is said to have collided with a stable goods train!! pic.twitter.com/qGBqXrp2M7

— Chennai Updates (@UpdatesChennai) October 11, 2024