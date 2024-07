મારી ઓસ્ટ્રિયાની મુલાકાત ઐતિહાસિક અને ખાસ : PM મોદી

રશિયાની મુલાકાત બાદ પીએમ મોદી વિયેના પહોંચ્યા છે જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને વિયેનાના ચાન્સેલર પોતે તેમનું સ્વાગત કરવા એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. આ મુલાકાત દ્વારા તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારત અને ઓસ્ટ્રિયા વચ્ચેની ભાગીદારી અને સંબંધોને મજબૂત કરવાનો છે. પીએમની આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિજ્ઞાન, ટેક્નોલોજી, શિક્ષણ અને કળા સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં સમર્થન અને સહકાર વધારવાનો છે. આ સિવાય તેમણે વિયેનામાં આયોજિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને ભારતીય સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો પણ કર્યા હતા. વિયેનાના ચાન્સેલર નેમારને મળ્યા બાદ પીએમએ કહ્યું કે વિશ્વમાં ચાલી રહેલા વિવાદને લઈને બંને નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત થઈ. PM એ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ યુદ્ધનો સમય નથી અને બંને નેતાઓ યુદ્ધ રોકવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખવા સંમત થયા છે.

Thank you, Chancellor @karlnehammer, for the warm welcome. I look forward to our discussions tomorrow as well. Our nations will continue working together to further global good. 🇮🇳 🇦🇹 pic.twitter.com/QHDvxPt5pv

— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024