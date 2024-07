કલ્કીના રિવ્યુ બાદ બિહારી અને ઓડિયા લોકોએ મુકેશ ખન્નાને લીધા ઉધડા

મુંબઈ: બીઆર ચોપરાની ટેલિવિઝન સીરિયલ મહાભારતમાં ભીષ્મના રોલથી લોકપ્રિય એક્ટર મુકેશ ખન્ના તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી એક ટિપ્પણીને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ટ્રોલ થઈ રહ્યા છે. વાસ્તવમાં, પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર નાગ અશ્વિનની ‘કલ્કી 2898 એડી’નો રિવ્યુ આપતા મુકેશ ખન્નાએ કંઈક એવું કહી દીધું કે હવે તેમનેવ ટ્રોલિંગનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

મુકેશ ખન્નાએ કલ્કિનો રિવ્યુ આપતાં આ વાત કહી

ઉલ્લેખનીય છે કે મુકેશ ખન્નાએ તેમની યુટ્યુબ ચેનલ પર કહ્યું હતું કે જો કે તેઓ ‘કલ્કી 2898 એડી’ના પ્રદર્શન અને સ્કેલ માટે 100 માર્કસ આપશે, પરંતુ તેમને લાગ્યું કે આ ફિલ્મ પશ્ચિમને આકર્ષવા માટે બનાવવામાં આવી છે અને બિહાર અને ઓડિશાના દર્શકો સમજી શકશે નહીં.

તેમણે કહ્યું,“જે બૌદ્ધિક સ્તર સાથે ફિલ્મ બની છે તે હોલીવુડ માટે સારી છે. ત્યાંના લોકો આપણા કરતાં વધુ બુદ્ધિશાળી છે. મને માફ કરો, પરંતુ ઓડિશા અને બિહારના પ્રેક્ષકો આ પ્રકારની ફિલ્મ નિર્માણને સમજી શકશે નહીં.’ મુકેશના આ નિવેદનથી સોશિયલ મીડિયા પર આક્રોશ ફેલાયો છે અને નેટીઝન્સ તેમની અપમાનજનક ટિપ્પણી માટે તેમની ટીકા કરી રહ્યા છે.

મુકેશ ખન્ના ટ્રોલ્સના નિશાને

Mukesh Khanna thinks Kalki is only for the intellectual types who binge on Hollywood movies, not for the masses in places like Odisha and Bihar.

“The film’s level of intellect suits Hollywood. People there are smarter than us. Forgive me, but audiences in Odisha and Bihar won’t… pic.twitter.com/RDdUEqI4bi

— mimicracy (@mimicracyy) July 5, 2024