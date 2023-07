ચોમાસું સત્ર: લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી પહેલા દિવસે જ હોબાળના પગલે સ્થગિત

મણિપુરમાં મે પછી જાતિય હિંસા અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી, આ દરમિયાન મહિલાઓ સાથે સંબંધિત વીડિયો સામે આવ્યા બાદ દેશ પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. જોકે પીએમ મોદીએ ચોમાસુ સત્ર પહેલા આ ઘટનાની નિંદા કરી હતી, પરંતુ વિપક્ષે મણિપુરને લઈને હંગામો મચાવ્યો હતો, જેના કારણે ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે બંને ગૃહોમાં કોઈ કામકાજ થયું ન હતું. વિપક્ષની માંગ છે કે પીએમ મોદી મણિપુર પર સંસદમાં નિવેદન આપે. સંસદનું ચોમાસુ સત્ર ગુરુવારથી શરૂ થયું હતું.

Rajya Sabha Chairman, Jagdeep Dhankhar nominates 50% of women members to the panel of Vice-Chairpersons. All four women in the panel are first-time members of the Rajya Sabha

S Phangnon Konyak becomes the first ever woman from Nagaland nominated to the panel of… pic.twitter.com/S7t5GJGU4P

— ANI (@ANI) July 20, 2023