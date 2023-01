મોદી કેબિનેટ નિર્ણયઃ મોદી કેબિનેટે ગ્રીન હાઈડ્રોજન મિશનને મંજૂરી આપી

મોદી કેબિનેટ નિર્ણયઃ PM મોદીના નેતૃત્વમાં બુધવારે (4 જાન્યુઆરી)ના રોજ મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું કે નેશનલ ગ્રીન હાઈડ્રોજન મિશનને કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સાથે તેમણે માહિતી આપી હતી કે ભારત ગ્રીન હાઇડ્રોજનનું વૈશ્વિક હબ બનશે. દર વર્ષે 50 લાખ ટન ગ્રીન હાઇડ્રોજનનું ઉત્પાદન થશે.

Union Cabinet has given approval to National Green Hydrogen Mission. India will be the global hub for Green Hydrogen: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/k225BQGnWo — ANI (@ANI) January 4, 2023

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું કે 60-100 ગીગાવોટની ક્ષમતાનું ઈલેક્ટ્રોલાઈઝર તૈયાર કરવામાં આવશે. ઈલેક્ટ્રોલાઈઝરના ઉત્પાદન અને ગ્રીન હાઈડ્રોજનના ઉત્પાદન પર 17,490 કરોડની પ્રોત્સાહક રકમ આપવામાં આવશે. ગ્રીન હાઈડ્રોજનનું હબ વિકસાવવા માટે 400 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

National Green Hydrogen Mission aims to make India global hub for production, utilization & export of Green Hydrogen. It is a historic step in that direction. It will help India in becoming energy-independent & decarbonization of major sectors of economy: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/YCqy62YMxB — ANI (@ANI) January 4, 2023

‘નોકરી મળશે’

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે નેશનલ ગ્રીન હાઈડ્રોજન મિશન માટે આજે 19,744 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ મિશનથી 8 લાખ કરોડ રૂપિયાનું સીધું રોકાણ થશે અને તેના દ્વારા 6 લાખ નોકરીઓ આપવામાં આવશે. આ સિવાય તેમણે કહ્યું કે હિમાચલ પ્રદેશ માટે 382 મેગાવોટ સુન્ની ડેમ હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 2,614 કરોડનો ખર્ચ થશે. તે સતલજ નદી પર બનાવવામાં આવશે.

The initial outlay for the Mission will be Rs 19,744 crore, including an outlay of Rs 17,490 crore for the programme, Rs 1,466 crore for pilot projects, Rs 400 crore for R&D & Rs 388 crore towards other Mission components: Union Minister Anurag Thakur, Delhi — ANI (@ANI) January 4, 2023

આ મિશન ગ્રીન હાઇડ્રોજનના ઉત્પાદન, ઉપયોગ અને નિકાસની સાથે તેની માંગ ઉભી કરશે. ગ્રીન હાઇડ્રોજન ટ્રાન્ઝિશન પ્રોગ્રામ માટે વ્યૂહાત્મક હસ્તક્ષેપના ભાગરૂપે, ઇલેક્ટ્રોલાઇઝરના સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદન માટે બે અલગ-અલગ નાણાકીય પ્રોત્સાહનો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ઈલેક્ટ્રોલાઈઝરનો ઉપયોગ ગ્રીન હાઈડ્રોજનના ઉત્પાદનમાં થાય છે.

તમને જણાવી દઈએ કે 23 ડિસેમ્બરે મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની છેલ્લી બેઠકમાં ગરીબોને મફત અનાજ વિતરણ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે ખાદ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ ગરીબોને અનાજ મફતમાં આપવામાં આવશે.

હાલમાં આ કાયદા હેઠળ લાભ મેળવતા લોકોને અનાજ માટે પ્રતિ કિલો એકથી ત્રણ રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે.સરકારનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો સમયગાળો 31 ડિસેમ્બરે પૂરો થઈ રહ્યો છે. ગરીબોને મફત અનાજનું વિતરણ એપ્રિલ 2020 માં કોવિડ -19 રોગચાળા દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.