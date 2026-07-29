મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસે લીધો દર્દીનો ભોગ

રાજ્યભરમાં પહેલાથી જ ફફડાટ મચાવી રહેલા ચાંદીપુરા વાયરસે હવે મહેસાણા જિલ્લામાં પણ પોતાનો ઘાતક પંજો ફેલાવ્યો છે. જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે બાળકીના મોતની પ્રથમ કરુણ ઘટના સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે શોક અને ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. બહુચરાજી તાલુકાના દેલવાડા (ખાંટ) ગામની બાળકીનું વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે આરોગ્ય વિભાગ તુરંત હરકતમાં આવ્યું છે અને ગામમાં જંતુનાશક દવાઓના છંટકાવ સાથે વ્યાપક સર્વેલન્સ કામગીરી હાથ ધરી છે.
તાવ-ઉલટી બાદ રિપોર્ટમાં વાયરસની પુષ્ટિ થઈ
મળતી વિગતો અનુસાર, દેલવાડા ગામની દ્વારિકા જીગરગીરી ગોસાઈ નામની બાળકીને ગત રવિવારે, ૨૬ જુલાઈના રોજ અચાનક સખત તાવ આવવા સાથે ઉલટીઓ શરૂ થઈ હતી. બાળકીની તબિયત લથડતાં પરિવારે તેને વિલંબ કર્યા વગર મહેસાણાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી હતી. ત્યાં બાળકીમાં દેખાયેલા લક્ષણો ચાંદીપુરા વાયરસ જેવાં શંકાસ્પદ જણાતાં તબીબોએ તુરંત આરોગ્ય વિભાગને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ બાળકીના બ્લડ સેમ્પલ લઈને ચકાસણી અર્થે ગાંધીનગર સ્થિત લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
વડનગર સિવિલમાં સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો
સોમવારે ગાંધીનગરથી આવેલા લેબોરેટરી રિપોર્ટમાં બાળકી ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ હતી. રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતાં જ તેને વધુ સઘન અને તાત્કાલિક સારવાર મળી રહે તે હેતુથી વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. બાળકીને બચાવવા માટે તબીબોની ટીમે ભગીરથ પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે મોડી રાત્રે સારવાર દરમિયાન માસૂમ દ્વારિકાએ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
માસૂમ બાળકીના કાળજું કંપાવી દે તેવા અવસાન બાદ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દેલવાડા ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ઘરે-ઘરે જઈને સર્વે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી વાયરસના અન્ય સંભવિત કેસોને સમયસર શોધી શકાય.