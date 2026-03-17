બંગાળ ચૂંટણી : TMCએ 291 ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં

West Bengalની રાજનીતિમાં ચૂંટણી પહેલા જ ગરમાવો તેજ થઈ ગયો છે. Mamata Banerjeeના નેતૃત્વ હેઠળ All India Trinamool Congressએ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં કુલ 291 ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય સાથે જ રાજ્યની રાજકીય દિશા અને ચૂંટણી લડત વધુ રસપ્રદ બની ગઈ છે.
આ વખતે સૌથી મોટી ચર્ચાનો વિષય Mamata Banerjeeનો નિર્ણય રહ્યો છે કે તેઓ Nandigramમાંથી ચૂંટણી નહીં લડે. તેના બદલે તેઓ Bhabanipurમાંથી મેદાનમાં ઉતરશે. આ નિર્ણયને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે નંદીગ્રામ બેઠક છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રાજકીય સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બની રહી છે. બીજી તરફ Bharatiya Janata Partyએ આ બંને મહત્વપૂર્ણ બેઠકો માટે Suvendu Adhikariને ઉમેદવાર તરીકે ઊભા કર્યા છે. જેના કારણે ભવાનીપુર અને નંદીગ્રામ બંને બેઠક પર સીધી ટક્કર જોવા મળશે અને ચૂંટણીમાં રસ વધશે.
ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરતી વખતે Mamata Banerjeeએ દાવો કર્યો કે તેમની પાર્ટી આ ચૂંટણીમાં 226થી વધુ બેઠકો જીતશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે લોકોનો આધાર હજુ પણ તેમની સાથે છે અને વિકાસના મુદ્દે તેઓ ફરી એકવાર સત્તામાં આવશે.