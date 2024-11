મહારાષ્ટ્રમાં બીજેપીની આગેવાની હેઠળના મહાયુતિ ગઠબંધનને ભવ્ય જીત મળી છે. ગઠબંધનને 228 બેઠકો મળી છે. 6 બેઠકો પર લીડ જાળવી રાખી છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી છે. આ જીત પર પીએમ મોદીએ પાર્ટી હેડક્વાર્ટરમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કર્યા. PMએ કહ્યું, મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા 50 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. તુષ્ટિકરણનો પરાજય થયો છે. વિકાસ અને સુશાસનની જીત થઈ છે. સાચા સામાજિક ન્યાયની આજે મહારાષ્ટ્રમાં હાર થઈ છે. વિભાજનકારી શક્તિઓનો પરાજય થયો છે. આજે ભત્રીજાવાદનો પરાજય થયો છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ સતત ત્રીજી વખત છે જ્યારે ભાજપ મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે. આ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે, જે ભાજપની શાસન પદ્ધતિ પર મંજૂરીની મહોર છે. આ દર્શાવે છે કે જ્યારે સુશાસનની વાત આવે છે ત્યારે દેશ માત્ર ભાજપ અને એનડીએ પર વિશ્વાસ કરે છે.

એક હૈ તો સેફ હૈ

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ અને તેની ઈકો સિસ્ટમે વિચાર્યું હતું કે તેઓ બંધારણ અને અનામતના નામે ST અને OBCને નાના-નાના જૂથોમાં વહેંચી દેશે અને કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગીઓના આ ષડયંત્રને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યું છે મહારાષ્ટ્રે સ્ટિંગના હુમલા પર કહ્યું છે કે, ‘એક હૈ તો સેફ હૈ‘.

This is the third consecutive time that the BJP has emerged as the largest party in Maharashtra, which is undoubtedly a historic feat.

This victory is a stamp on the BJP’s governance model!

When it comes to good governance, the country trusts only the BJP and the NDA.

– PM… pic.twitter.com/lNapGymIqT

— BJP (@BJP4India) November 23, 2024