લખનૌ અગ્નિકાંડથી દેશ ધ્રુજ્યો, 15 લોકોના કરુણ મોત

ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌના અલીગંજ વિસ્તારમાં આવેલા પુરનિયામાં સોમવારે એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને મોટી આગની દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. આ ભયાનક અગ્નિકાંડમાં અત્યાર સુધીમાં 15 લોકોના સત્તાવાર મોતની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે, જેમાં 3 મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ અકસ્માત એટલો દર્દનાક હતો કે જીવ ગુમાવનારા તમામ મૃતકોની ઉંમર માત્ર 20 થી 24 વર્ષની વચ્ચે છે, જેને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં માતમ છવાઈ ગયો છે. આગની લપેટમાં આવેલી બિલ્ડિંગ માત્ર થોડી જ મિનિટોમાં કાળા ડિબાંગ ધુમાડા અને આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી, જેનાથી ત્યાં કામ કરતા લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
લાઈબ્રેરી નહીં પણ એનિમેશન સેન્ટરમાં લાગી આગ
શરૂઆતી તબક્કામાં એવી અફવા ફેલાઈ હતી કે આ બિલ્ડિંગમાં કોઈ કોચિંગ સેન્ટર અથવા લાઈબ્રેરી ચાલી રહી હતી અને વિદ્યાર્થીઓ તેનો ભોગ બન્યા છે. પરંતુ બાદમાં લખનૌના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, આ ઇમારતમાં કોઈ કોચિંગ સેન્ટર કે લાઈબ્રેરી કાર્યરત નહોતી. વાસ્તવમાં બિલ્ડિંગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર એક પેટ શોપ (Pet Shop) હતી, જ્યારે તેના ઉપરના માળે એક એનિમેશન સેન્ટર (Animation Center) ચાલતું હતું, જ્યાં આ તમામ યુવા કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા હતા.
આગ લાગ્યા બાદ ઉપરના માળે હાજર લોકો ફસાઈ ગયા હતા. ધુમાડાના કારણે કેટલાક લોકો બાથરૂમમાં ભરાઈ ગયા હોવાની પણ માહિતી મળી હતી, પરંતુ બાદમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન દરમિયાન તમામને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા ઘણા લોકો જીવ બચાવવા માટે છાપરા અને છજ્જાનો સહારો લેતા જોવા મળ્યા હતા. આ દરમિયાન એક વ્યક્તિએ જીવ બચાવવાના આતુર પ્રયાસમાં બિલ્ડિંગ પરથી નીચે છલાંગ લગાવી દીધી હતી, જે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો અને હાલ કુલિંગ ઓપરેશન (Cooling Operation) ચાલી રહ્યું છે.
પીએમ અને સીએમ દ્વારા વળતરની જાહેરાત; સીએમ યોગી આદિત્યનાથ કડક મૂડમાં
આ ભયાનક અકસ્માતની માહિતી મળતા જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને પીડિત પરિવારો માટે વળતરની જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે આ ઘટનાને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈને ફાયર વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જોરદાર ફટકાર લગાવી છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે બિલ્ડિંગમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કેમ નહોતું થઈ રહ્યું?
નાયબ મુખ્યમંત્રી (Deputy CM) બ્રિજેશ પાઠકે પણ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને રાહત કાર્યોની સમીક્ષા કરી હતી. સીએમ યોગી આદિત્યનાથે હવે આ મામલે કડક વલણ અપનાવતા ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ મહાનિદેશક (DGP) અને અપર મુખ્ય સચિવ ગૃહ (ACS Home) ને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આખી દુર્ઘટનાનો વિગતવાર અહેવાલ સોંપવા આદેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે કે આ મામલાની ઊંડી તપાસ કરીને જે પણ સરકારી અધિકારી કે બિલ્ડિંગ માલિક દોષિત જણાશે, તેમના વિરુદ્ધ કડક કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે અને પીડિત પરિવારોને ન્યાય અપાવવામાં આવશે.