લોકસભા ચૂંટણી 2024: પંજાબની તમામ 13 બેઠકો પર ભાજપ એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે

ગુજરાતના પૂર્વ સીએમ અને બીજેપી નેતા વિજય રૂપાણીએ ગુરુવારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપ પંજાબની તમામ 13 લોકસભા સીટો પર એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે. આગામી 2024ની ચૂંટણીમાં ભાજપ પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડશે અને દિલ્હીમાં ત્રીજી વખત સરકાર બનાવશે. આ પહેલા જ્યારે પંજાબ બીજેપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સુનીલ જાખરે અકાલી દળ સાથે ગઠબંધન વિશે કહ્યું હતું ત્યારે પંજાબમાં ગઠબંધન અંગે નિર્ણય હાઈકમાન્ડે લેવાનો છે. તે જ સમયે, તેમણે કહ્યું કે હવે ભાજપ પંજાબની તમામ 13 લોકસભા અને 117 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં પાર્ટીને એકમાત્ર વિકલ્પ તરીકે સ્થાપિત કરશે. એટલે કે ભાજપ પોતાની જાતને એટલી મજબૂત સ્થિતિમાં મૂકશે કે તેને કોઈ ભાગીદારના સમર્થનની જરૂર નહીં પડે.

#WATCH | Amritsar, Punjab: Vijay Rupani, former Gujarat CM & BJP leader on BJP to fight all Lok Sabha seats in Punjab alone, says, “In upcoming 2024 elections the BJP will contest the election under the leadership of PM Modi, BJP will form a government in Delhi (Centre) for the… pic.twitter.com/skG9thtGYv

— ANI (@ANI) July 6, 2023