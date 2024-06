‘માલદીવને છોડો ભારતને પ્રવાસન સ્થળ બનાવો…’: ઈઝરાયેલ

માલદીવે ઈઝરાયેલના નાગરિકોને દેશમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ નિર્ણય પર પ્રતિક્રિયા આપતા ઈઝરાયેલે પોતાના નાગરિકોને માલદીવ ન જવાની સલાહ આપી છે. ભારતમાં ઇઝરાયેલ એમ્બેસીએ તેના દેશના લોકોને માલદીવને બદલે ભારત આવવાની અપીલ કરી છે. ઇઝરાયેલ એમ્બેસીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ લખીને નાગરિકો માટે ભારતના સુંદર બીચ પર્યટન સ્થળોની યાદી પણ બહાર પાડી છે.

ઈઝરાયેલ એમ્બેસીએ આ જગ્યાઓના નામ જાહેર કર્યા

દૂતાવાસે કહ્યું કે ભારતમાં ઈઝરાયેલના પ્રવાસીઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. ભારતમાં ઇઝરાયેલી એમ્બેસીએ ગોવા, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, લક્ષદ્વીપ અને કેરળ સહિત કેટલાક ભારતીય સ્થળોની ભલામણ પણ કરી છે. પોસ્ટમાં લક્ષદ્વીપ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ગોવા અને કેરળના દરિયાકિનારાના ફોટા શામેલ છે.

Since the Maldives is no longer welcoming Israelis, here are some beautiful and amazing Indian beaches where Israeli tourists are warmly welcomed and treated with utmost hospitality. 🏖️🇮🇳

Check out these recommendations from @IsraelinIndia, based on the places visited by our… pic.twitter.com/kGNEDS6fsp

— Israel in India (@IsraelinIndia) June 3, 2024