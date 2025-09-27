અભિનેતા વિજયની રેલીમાં ભાગદોડ, 31 લોકોના મોત

તામિલનાડુના કરુરમાં અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયની રેલીમાં ભાગદોડમાં ઘણા બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 31 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. આ ઘટનામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘાયલ પણ થયા હતા. રાજ્યના આરોગ્ય પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે 29 લોકોને મૃત હાલતમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ટીવીકેના વડા વિજય તેમની કરુર રેલીમાં ભાગદોડ દરમિયાન ઘાયલ થયા અને બેભાન થઈ ગયા બાદ મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. ઘટના બાદ રાજ્યના પ્રધાનો, ઉચ્ચ વહીવટી અને પોલીસ અધિકારીઓ કરુર પહોંચ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને અકસ્માત બાદ જનતાને ડોકટરો અને પોલીસને સહયોગ આપવા અપીલ કરી છે. તેમણે કરુરમાં સામાન્ય સ્થિતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવા માટે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓને પણ નિર્દેશ આપ્યા છે. મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને આવતીકાલે, રવિવારે કરુરની મુલાકાત લેવાની અપેક્ષા છે.
શનિવારે તમિલગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે)ના વડા અને અભિનેતા-રાજકારણી વિજયની આગેવાની હેઠળની રેલીમાં ભાગદોડ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેમાં કેટલાક બાળકો સહિત ઘણા લોકો બેભાન થઈ ગયા હતા. વિજય રેલીને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા ત્યારે ભીડ વધતી જતી હતી અને બેકાબૂ બની ગઈ હતી. ભીડને કારણે ઘણા પક્ષના કાર્યકરો અને કેટલાક બાળકો બેભાન થઈ ગયા હતા.
પક્ષના કાર્યકરો સહિત ઘણા લોકો બેભાન થઈ ગયા
લોકોને બેભાન જોઈને ઘણા પક્ષના કાર્યકરો બૂમો પાડવા લાગ્યા. વિજયે ધ્યાન આપ્યું, પોતાનું ભાષણ બંધ કર્યું અને ખાસ તૈયાર કરેલી પ્રચાર બસની ટોચ પરથી પાણીની બોટલો ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. જોકે, ભારે ભીડને કારણે, એમ્બ્યુલન્સને ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડી. બેભાન થયેલા લોકોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને કેટલાક લોકો તેમના જીવન માટે લડી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. પરિસ્થિતિ વણસી રહી હોવાનું સમજીને વિજયે પોતાનું ભાષણ ટૂંકું કર્યું.
મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને તબીબી સંભાળનો આદેશ આપ્યો
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને X પર પોસ્ટ કર્યું, “કરુરથી આવી રહેલા સમાચાર ચિંતાજનક છે. મેં ભૂતપૂર્વ મંત્રી વી. સેન્થિલબાલાજી, મંત્રી સુબ્રમણ્યમ અને જિલ્લા કલેક્ટરને સૂચના આપી છે કે ભીડમાં બેભાન થઈ ગયેલા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા લોકોને તાત્કાલિક તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવે.”