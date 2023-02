જેપી નડ્ડાએ ત્રિપુરા માટે બીજેપીનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો

દેશના ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્ય ત્રિપુરામાં ગુરુવારે શાસક પક્ષ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ તેનો ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો. આ દરમિયાન નડ્ડાએ કહ્યું કે તેમની પાર્ટીએ પાંચ વર્ષ પહેલા રાજ્યની જનતાને આપેલા વચનો પૂરા કર્યા છે. બીજેપી ચીફ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે સંકલ્પ પત્ર જારી કરવાની સાથે હું તમને તેના મહત્વ વિશે જણાવવા માંગુ છું. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે બીજી પાર્ટી પોતાનો મેનિફેસ્ટો બહાર પાડે છે ત્યારે લોકોને તેમાં રસ નથી હોતો.

Agartala | BJP President JP Nadda along with CM Manik Saha releases the party's manifesto for the Tripura Assembly elections pic.twitter.com/A74rN2zww6

— ANI (@ANI) February 9, 2023