દેશ-વિદેશમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી, મંદિરોમાં ભક્તો ઉમટ્યા

શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી નિમિત્તે દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહ છે. દિલ્હી-યુપીથી લઈને ગુજરાતના મથુરા સુધીના મંદિરોમાં ભક્તોનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ દ્વાપર યુગમાં ભાદ્રપદ માસના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમીની રાત્રે થયો હતો. શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ રાત્રે થયો હતો તેથી રાત્રે જન્માષ્ટમી ઉજવવાની પરંપરા છે.

Shri Krishna Janmabhoomi Temple in #Mathura illuminated on the occasion of Shri Krishna Janmashtami#Janmashtami2024 pic.twitter.com/HFymS1X1he

