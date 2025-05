ત્રાલ એન્કાઉન્ટરના ડ્રોન ફૂટેજ આવ્યા સામે

જમ્મુ-કાશ્મીરના અવંતીપોરાના ત્રાલમાં આજે સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે એન્કાઉન્ટર થયું. આ એન્કાઉન્ટરમાં સુરક્ષા દળોએ જૈશ-એ-મોહમ્મદના ત્રણ આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. ત્રાલમાં હજુ પણ ગોળીબાર ચાલુ છે. છુપાયેલા આતંકવાદીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે. દરમિયાન, ત્રાલ એન્કાઉન્ટરનો ડ્રોન વીડિયો સામે આવ્યો છે.

Drone footage from Tral, moments before these terrorists were neutralised by the Indian Army.

Look closely — that’s the fear in their eyes.

This is what it looks like when you come face to face with the Indian Armed Forces.#IndianArmy

