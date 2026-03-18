IPL 2026: ઈશાન કિશન SRH ના કેપ્ટન બન્યા

આઇપીએલ 2026 શરૂ થવાને પહેલા જ Sunrisers Hyderabad દ્વારા લેવામાં આવેલો મોટો નિર્ણય ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન Ishan Kishanને સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન તરીકે નિમણૂક કરી છે. આ નિર્ણય ત્યારે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે ટીમના નિયમિત કેપ્ટન Pat Cummins પીઠના નીચલા ભાગમાં ઇજાને કારણે ટુર્નામેન્ટના શરૂઆતના કેટલાક મેચોમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
ટીમે આક્રમક ઓપનર Abhishek Sharmaને ઉપકપ્તાન તરીકે પસંદ કર્યો છે, જે ટીમ માટે નવી ઊર્જા અને લીડરશિપનું સંકેત આપે છે. ઈશાન કિશન માટે આ જવાબદારી તેમના કારકિર્દીના મહત્વપૂર્ણ તબક્કે આવી છે, જ્યાં તેમણે તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે.
તાજેતરમાં યોજાયેલ ICC Men’s T20 World Cupમાં ઈશાન કિશને 193ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 317 રન બનાવીને ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. ખાસ કરીને પાવરપ્લે દરમિયાન તેમની આક્રમક બેટિંગ ટીમ માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ હતી. આ જ પ્રદર્શનના આધારે તેમને આ નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
આઈપીએલ 2026 ઈશાન કિશન માટે Sunrisers Hyderabad સાથેનો માત્ર બીજો સીઝન છે, છતાં ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમની લીડરશિપ ક્ષમતાઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ તેમણે પોતાની કેપ્ટનશિપથી પ્રભાવ પાડ્યો હતો, ખાસ કરીને Syed Mushtaq Ali Trophyમાં ઝારખંડ ટીમને જીત અપાવી હતી.
કિશનનો સફર સહેલો રહ્યો નથી. એક સમયે તેઓ ભારતીય ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા અને 2022ના અંતમાં તેમને સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રેક્ટમાંથી પણ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ વિરામ પછી તેમણે જોરદાર વાપસી કરી અને પોતાની ક્ષમતાઓ સાબિત કરી. હવે તેઓ એક મજબૂત લીડર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે.
2025માં Syed Mushtaq Ali Trophyના ફાઇનલમાં તેમણે હરિયાણા સામે માત્ર 49 બોલમાં શાનદાર શતક ફટકાર્યું હતું અને ટીમને 69 રનથી જીત અપાવી હતી. આ પ્રદર્શન માત્ર તેમની બેટિંગ શક્તિ નહીં પરંતુ લીડરશિપ ક્વોલિટી પણ દર્શાવે છે.