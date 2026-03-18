રાહતના સમાચાર ! ‘જગ લાડકી’ જહાજ ગુજરાતના મુંદ્રા પોર્ટ પહોંચ્યું

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ વચ્ચે ભારત માટે રાહત લાવતી એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના સામે આવી છે. ભારતીય ધ્વજવાળો તેલ ટૅન્કર Jag Ladki oil tanker સફળતાપૂર્વક ગુજરાતના Mundra Port પર પહોંચી ગયો છે. આ જહાજ યુએઈના Fujairah Port પરથી લગભગ 80,886 મેટ્રિક ટન કાચું તેલ લઈને આવ્યો છે, જે ભારત માટે ઊર્જા સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
મહત્વની બાબત એ છે કે આ જહાજે વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ સમુદ્રી માર્ગોમાંના એક એવા Strait of Hormuzને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો છે. ઈરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે આ માર્ગ પર જોખમ વધ્યું છે, છતાં પણ ભારતીય જહાજ સલામત રીતે પોતાના ગંતવ્ય સુધી પહોંચ્યું છે.
આ જહાજ સાથે કુલ 22 ભારતીય નાવિકો પણ સવાર હતા, જે બધા જ સુરક્ષિત રીતે Mundra Port પર પહોંચ્યા છે. આ ઘટના માત્ર લોજિસ્ટિક્સ સફળતા નથી, પરંતુ ભારતની કૂટનીતિક શક્તિ અને વ્યૂહાત્મક સંબંધોની પણ સાબિતી આપે છે. આ સફળતા પાછળ Narendra Modiની આગેવાની હેઠળ થયેલા રાજનૈતિક પ્રયાસોને પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
વિશ્વના ઊર્જા વેપાર માટે Strait of Hormuz અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વિશ્વના કુલ કાચા તેલના વેપારમાંથી આશરે 20 ટકા હિસ્સો આ માર્ગથી પસાર થાય છે. આવા સમયમાં જ્યારે આ માર્ગ પર અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે, ત્યારે ભારત માટે આ પ્રકારની સપ્લાય જાળવી રાખવી એક મોટી સિદ્ધિ છે.
તાજેતરના સમયમાં ઈરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે વધેલા સંઘર્ષના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે કાચા તેલની સપ્લાય પર અસર જોવા મળી છે. અનેક અહેવાલો મુજબ, છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં કાચા તેલના ભાવમાં 50 ટકા સુધીનો ઉછાળો નોંધાયો છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતે સમયસર પગલાં લઈને પોતાની ઊર્જા જરૂરિયાતોને સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
Jag Ladki oil tanker એ છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં Strait of Hormuzમાં અટવાયેલા 28 ભારતીય જહાજોમાંથી એક હતો. તેમાંથી હવે અનેક જહાજો સફળતાપૂર્વક ભારત પહોંચી રહ્યા છે, જે દેશ માટે સકારાત્મક સંકેત છે. આ સમગ્ર ઘટનાને ભારતની વ્યૂહાત્મક તૈયારી અને મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની જીત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.