દક્ષિણ આફ્રિકાની નાઇટ ક્લબમાં 22 લોકોનાં રહસ્યમય મોત

જોહાનિસબર્ગઃ દક્ષિણ આફ્રિકાની પોલીસ દક્ષિણી શહેર ઈસ્ટ લંડનમાં એક નાઇટ ક્લબમાં 22 લોકોના રહસ્યમય મોતની તપાસ કરી રહી છે. જેમનાં મોત થયાં છે, એ બધાં વિદ્યાર્થીઓ છે અને તેમની ઉંમર 13 વર્ષની આસપાસ છે. જોકે આ વિદ્યાર્થીઓનું કયાં કારણોસર મોત થયું એ જાણી શકાયું નથી, એમ સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું. આ વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલની પરીક્ષા પૂરી થયાની મજા માણવા ક્લબમાં આવ્યા હતા.

સ્થાનિક ન્યૂઝપેપર ડેલી ડિસ્પેચના અહેવાલ અનુસાર આ વિદ્યાર્થીઓનાં શબ, ટેબલ તથા ખુરશીઓની પાસે મળ્યાં હતાં. આ વિદ્યાર્થીના મૃતદેહો પાસે કોઈ ઇજાનાં નિશાન નહોતાં. હજી અમે મોતનાં કારણોની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે મોતનું વાજબી કારણ જાણવા ત્વરિત મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવીશું, એમ આરોગ્ય મંત્રાલયે કહ્યું હતું. ગૃહપ્રધાન ભેકી સેલે જણાવ્યું હતું કે આ કિશોરોની ઉંમર 13થી 17 વર્ષની વચ્ચે હતી. જેથી સવાલ ઊભો થાય છે કે નાની ઉંમર હોવા છતાં તેમને દારૂ કેમ આપવામાં આવ્યો?

My deepest condolences go to the families of the 22 teenagers who lost their lives at a tavern in Scenery Park, East London, in the early hours of this morning.

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) June 26, 2022