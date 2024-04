54 વર્ષમાં સૌથી લાંબું સૂર્યગ્રહણઃ નાસાની અદભુત તૈયારી

નવી દિલ્હીઃ સૂર્યગ્રહણને લઈને વિશ્વભરના લોકો ઉત્સાહિત છે. વર્ષનું આ પહેલું અને છેલ્લાં 54 વર્ષોમાં થનારું પહેલું સૌથી લાબું સૂર્યગ્રહણ હશે. ઉત્તર અમેરિકાના કેટલાક ભાગોમાં પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ દેખાશે અને ચાર મિનિટ અને નવ સેકન્ડ સુધી આ જગ્યાએ સંપૂર્ણ રીતે અંધારું છવાઈ જશે. એ પાછલા સૂર્ય ગ્રહણોની તુલનામાં ઘણું લાંબું છે. આ સૂર્ય ગ્રહણ માટે નાસાના વૈજ્ઞાનિકોએ કેટલાય પ્રયોગો કરવાની યોજના પણ બનાવી છે.

આજે થનારી once-in-a-lifetime ઇવેન્ટની વાત કરીએ તો પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણનો અદભુત નજારો આશરે ચાર મિનિટ સુધી આકાશમાં દેખાશે, પણ આકાશમાં વાદળો છવાયેલા હશે તો લોકો એને નહીં જોઈ શકે. અને એટલે જ કેટલાક લોકો જેટ પ્લાન દ્વારા આ ગ્રહણનો પીછો કરશે. નાસાએ ગ્રહણને કેમેરામાં કેદ કરવા માટે જેટ પ્લેન લગાડ્યાં છે.

We want you to watch the total solar #eclipse. We just don’t want it to be the last thing you see.

How to watch safely: https://t.co/E1wDcSjF4P

April 8 livestream: https://t.co/1c4ystgCfm pic.twitter.com/rjpREhQU3b

— NASA (@NASA) April 5, 2024