અમેરિકાએ વધુ એક ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટને તોડી પાડ્યું

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકાના આકાશમાં ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ જોવાનો મામલો બંધ નથી થતો. અમેરિકામાં ગઈ કાલે એક વધુ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ તોડી પાડ્યું હતું. આ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ અમેરિકા-કેનેડા બોર્ડર ઉપર જોવા મળ્યું હતું, એમ અહેવાલ કહે છે. અમેરિકા સેનાના ફાઇટર જેટે રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનના આદેશ પછી ફાઇટર જેટથી નિશાન બનાવ્યું હતું અને તોડી પાડ્યું હતું.

રિપબ્લિકન પ્રતિનિધિ જે બર્ગમેને પુષ્ટિ કરી હતી કે અમેરિકી સેનાએ હુરોન લેક ઉપર ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટને અમેરિકી સેનાએ નિષ્ક્રિય બનાવી છે. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું હતું કે હું અમારા ફ્લાઇટલ પાઇલટો દ્વારા નિર્ણાયક કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરું છું. એ અમેરિકી લોકો માટે જોખમ ઊભું કરી શકતું હતું.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv

અમેરિકા સેનાના ફાઇટર જેટે હુરોન ઝીલ પરના ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટને તોડી પાડ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને સેનાને એને શૂટ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે પછી એક f-16 લડાકુ વિમાનથી સાવચેતી રાખીને એને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. એ 20,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર હતું, જેનાથી કોમર્શિયલ એરક્રાફ્ટ માટે જોખમ ઊભું થયું હતું.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. ઓબ્જેક્ટને અષ્ટકોણીય સ્વરૂપે જોવામાં આવ્યું હતું. જોકે એને જમીન પર કોઈ પણ ચીજવસ્તુ માટે સેનાનું જોખમ નહોતું માનવામાં આવ્યું, પણ એ અમેરિકાના નાગરિકો માટે જોખમ ઊભું કરી શકતું હતું.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.

The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.

I appreciate the decisive action by our fighter pilots.

The American people deserve far more answers than we have.

— Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023