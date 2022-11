G-20નું અધ્યક્ષપદ ઈન્ડોનેશિયાએ ભારતને સોંપ્યું

ઇન્ડોનેશિયાએ બુધવારે બાલી સમિટના સમાપનની સાથે જ આગામી એક વર્ષ માટે G20 અધ્યક્ષપદ ભારતને સોંપવામાં આવ્યું છે. ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ જોકો વિડોડોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને G20 અધ્યક્ષપદ સોંપ્યું હતું. ભારત 1 ડિસેમ્બરથી ઔપચારિક રીતે G-20નું પ્રમુખપદ સંભાળશે.

India will assume the G-20 Presidency for the coming year. Our agenda will be inclusive, ambitious, decisive and action-oriented. We will work to realise all aspects of our vision of ‘One Earth, One Family, One Future.’ pic.twitter.com/fRFFcDqpzO

— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2022