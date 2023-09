ભારત-કેનેડા તણાવ: વિદેશ મંત્રાલયે રાજદ્વારીને મળેલી ધમકી પર આપી પ્રતિક્રિયા

ખાલિસ્તાન સમર્થક હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યાને લઈને ભારત અને કેનેડા વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે રાજદ્વારીઓની સુરક્ષાને લઈને સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. સરકારે ગુરુવારે આનો જવાબ આપ્યો. ભારતમાં કેનેડિયન રાજદ્વારીને મળેલી ધમકીઓના અહેવાલ પર વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ કહ્યું કે અમે વિદેશી દેશોના દરેક રાજદ્વારીની સુરક્ષા કરીએ છીએ. આપણે આપણી જવાબદારીઓથી શરમાતા નથી. બાગચીએ કહ્યું, અમે અમારી જવાબદારીઓને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ. અમે ભારતમાં વિદેશી રાજદ્વારીઓને તમામ પ્રકારની સુરક્ષા ચોક્કસપણે પૂરી પાડીશું. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે કેનેડા પણ અમારા રાજદ્વારીઓ પ્રત્યે આવી જ સંવેદનશીલતા દાખવે.તેમણે આ દરમિયાન કહ્યું કે કેનેડિયનોને હાલમાં વિઝા મળશે નહીં.

ભારતે શું કહ્યું?

બાગચીએ કહ્યું કે કેનેડામાં જેટલા ભારતીય રાજદ્વારીઓ છે તેના કરતાં હિન્દુસ્તાનમાં કેનેડિયન રાજદ્વારીઓની સંખ્યા વધુ છે. આવી સ્થિતિમાં બંને દેશો વચ્ચે સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, “અમે આશા રાખીએ છીએ કે કેનેડા આપણા દેશમાં આતંકવાદ અને ભારત વિરોધી ગતિવિધિઓ અંગેની અમારી ચિંતાઓને દૂર કરશે.”

VIDEO | “There are elements linked to organised crime, terrorists, and extremists who are on a free run and are politically condoned. We would expect an action by the Canadian government against them,” says @MEAIndia spokesperson amid India-Canada row. pic.twitter.com/ishnJlWnO7

— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2023