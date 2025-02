ભારતનો પહેલો હાઇપરલૂપ ટેસ્ટ ટ્રેક તૈયાર, ટ્રેન 1100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડશે

ભારતનો પહેલો હાઇપરલૂપ ટેસ્ટ ટ્રેક તૈયાર છે. નવી ટેકનોલોજી સાથેની આ જાહેર પરિવહન વ્યવસ્થા એક મોટી ક્રાંતિ લાવવા જઈ રહી છે. IIT મદ્રાસ અને ભારતીય રેલ્વેએ સંયુક્ત રીતે આ ટેસ્ટ ટ્રેક તૈયાર કર્યો છે, જે 422 મીટર લાંબો છે. તેના સફળ પરીક્ષણ પછી, દેશના મહાનગરો આ નવી પરિવહન વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા રહેશે. ભારતીય રેલ્વેના આ પ્રોજેક્ટમાં, વિશ્વની સૌથી ઝડપી બુલેટ ટ્રેન કરતા બમણી ગતિએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી શકાય છે.

કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ 422 મીટર લાંબા હાઇપરલૂપ ટેસ્ટ ટ્રેકનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે IIT મદ્રાસના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવેલ આ નવીનતા ભવિષ્યના પરિવહનને એક નવા સ્તરે લઈ જશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેના પર દોડતી ટ્રેનની ગતિ 1100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી હોઈ શકે છે. આના દ્વારા તમે દિલ્હીથી જયપુર માત્ર 30 મિનિટમાં મુસાફરી કરી શકો છો.

The hyperloop project at @iitmadras; Government-academia collaboration is driving innovation in futuristic transportation. pic.twitter.com/S1r1wirK5o

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 24, 2025