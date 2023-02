ભારતીય મૂળની નિક્કી હેલી અમેરિકાના આગામી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી લડશે

ભારતીય મૂળના રિપબ્લિકન નેતા નિક્કી હેલીએ 14 ફેબ્રુઆરીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 2024માં યોજાનારી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી છે. હેલી, દક્ષિણ કેરોલિનાના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભૂતપૂર્વ યુએસ એમ્બેસેડર, 2024 રિપબ્લિકન નોમિનેશન માટે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પ્રથમ મોટી ચેલેન્જર બની છે. તેણીએ બે વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું કે તે 2024 માં વ્હાઇટ હાઉસ માટે તેના ભૂતપૂર્વ બોસને પડકારશે નહીં.

Nikki Haley, the former South Carolina governor and United Nations ambassador, has announced her candidacy for president, becoming the first major challenger to former President Donald Trump for the 2024 Republican nomination, reports The Associated Press

