એર ઇન્ડિયા અને એરબસ વચ્ચે 250 એરક્રાફ્ટ ડીલ

એર ઈન્ડિયા અને એરબસ વચ્ચે 250 એરક્રાફ્ટની ડીલ મંગળવારે થઈ હતી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મીટિંગ દરમિયાન કહ્યું, “આ મહત્વપૂર્ણ ડીલ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના ગાઢ સંબંધો તેમજ ભારતના નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રની સફળતાઓ અને આકાંક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.” તેમણે એર ઈન્ડિયા અને એરબસ સાથેના સોદાની પણ જાહેરાત કરી હતી. માટે અભિનંદન પણ આપ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં જોડાવા બદલ રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનનો આભાર માન્યો.

‘નવી તકો ખુલી રહી છે’

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારી પ્રાદેશિક કનેક્ટિવિટી સ્કીમ (ઉડાન) દ્વારા દેશના દૂરના ભાગોને પણ એર કનેક્ટિવિટી દ્વારા જોડવામાં આવી રહ્યા છે, જે લોકોના આર્થિક અને સામાજિક વિકાસને વેગ આપે છે. તેમણે માહિતી આપી હતી કે ભારતના ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા – મેક ફોર ધ વર્લ્ડ’ વિઝન હેઠળ એરોસ્પેસ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ઘણી નવી તકો ખુલી રહી છે.

#WATCH | …India, under your leadership clearly can be the one to mobilize the whole world and help us to address the tremendous issues we have in front of us: French President Emmanuel Macron at the launch of the new Air India-Airbus Partnership via video conferencing pic.twitter.com/zHk6XHORRC — ANI (@ANI) February 14, 2023

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તે ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રની સુરક્ષા અને સ્થિરતાની વાત હોય, વૈશ્વિક ખાદ્ય સુરક્ષાની હોય કે સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષાની. ભારત અને ફ્રાન્સ સાથે મળીને આ બધામાં સકારાત્મક યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આજે બંને દેશોની ભાગીદારી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા અને બહુપક્ષીય વ્યવસ્થાની સ્થિરતા અને સંતુલન સુનિશ્ચિત કરવામાં સીધી ભૂમિકા ભજવી રહી છે.

This achievement shows that Airbus &all its French partners are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India. We've achieved so much with India. We've historic opportunity to go much further, given the potential of Indian people: French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/MBrVxkJJaO — ANI (@ANI) February 14, 2023

ટાટા જૂથે શું કહ્યું?

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતીય ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને આગામી 15 વર્ષમાં 2 હજારથી વધુ વિમાનોની જરૂર છે. તે જ સમયે, ટાટા ગ્રૂપના ચીફ એન ચંદ્રશેખરને કહ્યું કે એર ઈન્ડિયા 250 એરક્રાફ્ટ લેશે. જેમાંથી 40 વાઈડ બોડી એરક્રાફ્ટ અને 210 નેરોબોડી એરક્રાફ્ટ હશે.

The end of the pandemic should lead to more exchanges between our two countries. Students, scientists, artists, businessmen, women, tourists all are most welcome to France & I encourage Indians to come and be part of this French Indian friendship: French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/3wI5wwBBp4 — ANI (@ANI) February 14, 2023

ઓનલાઈન મીટિંગમાં ચંદ્રશેખરને કહ્યું કે આ એરક્રાફ્ટની ખરીદી માટે એરબસ સાથે સમજૂતી થઈ ગઈ છે. આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના પ્રમુખ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન સહિત અન્યોએ હાજરી આપી હતી.મોટા કદના એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ લાંબા અંતરની ઉડાન માટે કરવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે ટાટા ગ્રુપે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં એર ઈન્ડિયાને હસ્તગત કરી હતી.