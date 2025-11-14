ચેન્નાઈ નજીક ભારતીય વાયુસેનાનું વિમાન ક્રેશ થયું

ભારતીય વાયુસેનાનું PC-7 પિલાટસ બેઝિક ટ્રેનર વિમાન ક્રેશ થયું છે. વિમાન તાલીમ ઉડાન પર હતું અને ચેન્નાઈના તાંબરમ નજીક ક્રેશ થયું. પાયલોટ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયો. ઘટનાના કારણની તપાસ માટે કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

