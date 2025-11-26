આનંદો ! અમદાવાદ કરશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની

ભારતને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું યજમાનપદ મેળવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં મળેલી કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ્સ જનરલ એસેમ્બલીએ ભારતીય શહેર અમદાવાદને ઔપચારિક રીતે મંજૂરી આપી છે. આ ભારતની વૈશ્વિક મલ્ટી-સ્પોર્ટ હબ બનવાની મહત્વાકાંક્ષી યોજનામાં એક મોટું પગલું છે.
ભારતે છેલ્લે 2010 માં દિલ્હીમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હતું. આ વખતે, આ ઇવેન્ટ અમદાવાદમાં યોજાશે, જ્યાં છેલ્લા દાયકામાં રમતગમતનું માળખાગત વિકાસ ઝડપથી થયો છે. 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની બિડમાં ભારતે અબુજા, નાઇજીરીયા સાથે સ્પર્ધા કરી હતી, પરંતુ કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ્સે 2034 આવૃત્તિ માટે આફ્રિકન દેશને ધ્યાનમાં લેવાનું નક્કી કર્યું.
📣The 2030 Commonwealth Games will be hosted by Amdavad, India!!
At the Commonwealth Sport General Assembly in Glasgow, Commonwealth Games Northern Ireland was delighted to support the awarding of hosting rights for the 2030 Games to the city of Amdavad, India! pic.twitter.com/SDV3esnp1C
— Commonwealth Games Northern Ireland (@GoTeamNI) November 26, 2025
દિલ્હીમાં 2010 માં યોજાયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ખર્ચ આશરે ₹70,000 કરોડ હતો, જે ₹1,600 કરોડના પ્રારંભિક અંદાજ કરતાં અનેક ગણો હતો. સુસંગતતા જાળવી રાખવી અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે યજમાન શોધવી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પડકારજનક રહી છે. 72 દેશોના ખેલાડીઓ, જેમાં મોટાભાગે ભૂતપૂર્વ બ્રિટિશ વસાહતોનો સમાવેશ થાય છે, આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લે છે.
તાજેતરના મહિનાઓમાં, અમદાવાદે કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ અને AFC અંડર-17 એશિયન કપ ક્વોલિફાયર જેવી ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કર્યું છે. ભવિષ્યમાં, એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એશિયન પેરા-તીરંદાજી કપ અને 2029 વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ પણ અહીં યોજાશે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવમાં એક વિશાળ સંકુલ વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, એક એક્વેટિક્સ સેન્ટર, ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ અને ઇન્ડોર એરેનાનો સમાવેશ થશે. આ સંકુલની અંદર 3,000 એથ્લેટ્સ માટે એક રમતવીરોનું ગામ પણ બનાવવામાં આવશે.
2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાંથી ઘણી ભારતીય રમતો દૂર કરવામાં આવી
2026 ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું બજેટ મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે, અને ફક્ત 10 રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કુસ્તી, શૂટિંગ, બેડમિન્ટન અને હોકી દૂર કરવામાં આવી છે, આ નિર્ણયનો ભારતે સખત વિરોધ કર્યો હતો. જો કે, IOA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારત 2030 ગેમ્સમાં તેની બધી મેડલ વિજેતા રમતોનો સમાવેશ કરશે. IOAના સંયુક્ત સચિવ કલ્યાણ ચૌબેએ જણાવ્યું હતું કે કબડ્ડી અને ખો-ખો જેવી પરંપરાગત રમતો, શૂટિંગ, કુસ્તી અને તીરંદાજી જેવી રમતોનો સમાવેશ કરવાની યોજના છે.