Olympics : જર્મનીએ સેમિફાઈનલમાં ભારતને 3-2થી હરાવ્યું

ભારતીય હોકી ટીમ સેમીફાઈનલમાં જર્મની સામે હારી ગઈ છે. જર્મનીએ ભારતને 3-2થી હરાવ્યું. આ હાર સાથે ટીમ ઈન્ડિયાનું ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. વાસ્તવમાં બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ છેલ્લી ઘડી સુધી 2-2 ગોલથી બરોબર રહી હતી, પરંતુ રમત સમાપ્ત થવાની થોડી મિનિટો પહેલા જ જર્મનીએ ગોલ ફટકારી દીધો હતો. આ રીતે જર્મની 3-2થી જીતવામાં સફળ રહ્યું. હવે ભારતીય ટીમ બ્રોન્ઝ મેડલ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

Harmanpreet Singh 7′ (PC)

Sukhjeet Singh 36’… pic.twitter.com/33MGD2ksVk

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 6, 2024