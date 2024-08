પેરિસ ઓલિમ્પિક : વિનેશ ફોગાટ ફાઇનલમાં પહોંચી

વિનેશ ફોગાટે પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024ની ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. વિનેશ ફોગાટે 50 કિગ્રા વજન વર્ગની સેમિફાઇનલ 5-0થી જીતીને ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી અને આ સાથે તેણે મેડલ સુરક્ષિત કર્યો. આ રીતે વિનેશ ઓલિમ્પિકમાં કુસ્તીની ફાઇનલમાં પહોંચનારી દેશની પ્રથમ મહિલા રેસલર પણ બની છે. વિનેશે સેમિફાઇનલમાં ક્યુબાના કુસ્તીબાજ ગુઝમેન લોપેઝને 5-0થી હરાવ્યો હતો. આ મુકાબલોનો પ્રથમ રાઉન્ડમાં રસાકસી જોવા મળી હતી. જોકે આ દરમિયાન વિનેશે 1-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી હતી. ત્યાર બાદ બીજા રાઉન્ડની શરૂઆતમાં વિનેશ ફોગાટે સતત 2-2 પોઈન્ટની લીડ મેળવી હતી અને 5-0ની લીડ મેળવી હતી. ક્યુબન કુસ્તીબાજ વાપસી કરી શકી ન હતી અને વિનેશ ફોગાટે શાનદાર જીત મેળવી હતી.

Vinesh Phogat 👉 the 1st 🇮🇳 female wrestler to reach the final at the Olympics! 🤼‍♀️

Take a bow! 💥#Paris2024 pic.twitter.com/vExNIWgWps

— Olympic Khel (@OlympicKhel) August 6, 2024