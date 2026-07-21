હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાનું એલાન

એફઆઈએચ (FIH) મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ચાહકોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાના 20 સભ્યોના સત્તાવાર સ્ક્વોડનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે. આગામી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ રહેલા આ મોટા ટૂર્નામેન્ટમાં અનુભવી ડિફેન્ડર હરમાનપ્રીત સિંહ ફરી એકવાર ભારતીય ટીમની કમાન સંભાળતા જોવા મળશે. તાજેતરમાં રમાયેલી FIH પ્રો લીગનો હિસ્સો રહેલા 4 મહત્વના ખેલાડીઓને આ વખતે વર્લ્ડ કપ સ્ક્વોડમાં સ્થાન મળી શક્યું નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત સિઝનમાં રમાયેલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમ 9th ક્રમે રહી હતી. ભારતે વર્ષ 1975 પછી હોકી વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો નથી, ત્યારે આ વખતે ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બનીને ઈતિહાસ રચવાના સ્પષ્ટ ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

ટીમ ઈન્ડિયા પાસે 2 અનુભવી ગોલકીપર્સ

હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય પસંદગીકારોએ 2 ગોલકીપરો પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ગોલકીપિંગ અને નેટ રક્ષણની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મોહિત એચએસ અને સૂરજ કરકેરાના ખભા પર રહેશે. વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારતીય ટીમ પાસે સુકાની હરમાનપ્રીત સિંહના રૂપમાં વિશ્વસ્તરીય ડિફેન્ડર موجود છે. આ ઉપરાંત ડિફેન્સ લાઈનને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ, સંજય, સુમિત, જરમાનપ્રીત અને યશદીપ સિવાચ જેવા દમદાર ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

6 મિડફિલ્ડર્સ સાથે ઉતરશે ભારત

ટીમ ઈન્ડિયાના 20 સભ્યોના સ્ક્વોડમાં કુલ 6 મિડફિલ્ડર્સને તક આપવામાં આવી છે. મિડફિલ્ડ વિભાગમાં રાજીન્દર સિંહ, આદિત્ય અર્જુન લાલગે, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, નીલકંઠ શર્મા અને વિવેક સાગર પ્રસાદ રમત પર નિયંત્રણ રાખશે.

ફોરવર્ડ એટેકમાં મનદીપ-દિલપ્રીત પર નજર

વર્લ્ડ કપ સ્ક્વોડમાં 5 ફોરવર્ડ ખેલાડીઓ સામેલ છે. ગોલ કરવા માટે મુખ્યત્વે દિલપ્રીત સિંહ અને મનદીપ સિંહ પર સૌની નજર રહેશે. આ ઉપરાંત એટેકિંગ લાઈનમાં સુખજીત સિંહ, અભિષેક અને શિલાનંદ લાકરા પણ વિરોધી ટીમ પર આક્રમણ કરવા સજ્જ છે.

આ 4 મોટા ખેલાડીઓ સ્ક્વોડમાંથી બહાર

તાજેતરમાં રમાયેલી FIH પ્રો લીગમાં ભારતીય ટીમ 24 સભ્યોના વિશાળ સ્ક્વોડ સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી, પરંતુ વર્લ્ડ કપના નિયમો મુજબ સ્ક્વોડની સાઈઝ ઘટાડીને 20 સભ્યોની કરવામાં આવી છે. જેના કારણે ડિફેન્ડર અમનદીપ લાકરા, મિડફિલ્ડર રાજ કુમાર પાલ, રબિચંદ્ર સિંહ મોઈરાંગથેમ અને ફોરવર્ડ સેલવમ કાર્થી જેવા 4 મહત્વના ખેલાડીઓ વર્લ્ડ કપ સ્ક્વોડમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. આ તમામ ખેલાડીઓની ગેરહાજરી વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી ધમાકેદાર રીતે FIH હોકી વર્લ્ડ કપનો પ્રારંભ થશે.