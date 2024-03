INDIA એલાયન્સે રામલીલા મેદાનમાં 5 માંગણીઓ રજૂ કરી

દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં ઈન્ડિયા એલાયન્સની ‘લોકતંત્ર બચાવો’ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં વિપક્ષી સાથી પક્ષોના વરિષ્ઠ નેતાઓ મંચ પર હાજર હતા. પ્રિયંકા ગાંધીએ મંચ પરથી ચૂંટણી પંચ પાસે ભારત ગઠબંધનની 5 માંગણીઓની જાહેરાત કરી. જેમાં દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ અને ઝારખંડના પૂર્વ સીએમ હેમંત સોરેનની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ પણ સામેલ છે.

પાંચ માંગણીઓને ક્રમિક રીતે રજૂ કરતી વખતે પ્રિયંકા ગાંધીએ પ્રથમ માંગણીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે ભારતના ચૂંટણી પંચે આ ચૂંટણીમાં સમાન તકો સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.

આ પછી ચૂંટણી પંચે ધાંધલ ધમાલના હેતુસર વિપક્ષી પાર્ટીઓ વિરુદ્ધ ED અને CBIની કાર્યવાહી પર પ્રતિબંધ લગાવવાની માંગ કરી હતી. પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ પોતાની ત્રીજી માંગણીમાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને હેમંત સોરેનની તાત્કાલિક મુક્તિ માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.

પોતાની ચોથી માંગણી કરતી વખતે પ્રિયંકાએ કહ્યું કે ચૂંટણી દરમિયાન તેમનું આર્થિક રીતે ગળું દબાવવાના પ્રયાસો બંધ કરવા જોઈએ. તે જ સમયે, પાંચમી અને છેલ્લી માંગમાં, ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા દાન અને મની લોન્ડરિંગના મામલાની સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ મંચ પરથી જાહેરાત કરી હતી કે ભારત ગઠબંધન આ તમામ કાર્યવાહી પછી પણ લડવા અને જીતવા માટે તૈયાર છે.

“As the ‘Loktantra Bachao’ maha rally at Ramlila Maidan in New Delhi gets under way, it is necessary to recall how the PM is violating, in letter and spirit, Article 1 of the Constitution of India that states “India, that is Bharat, shall be a Union of States.

— Congress (@INCIndia) March 31, 2024