IND vs WI 3rd ODI : વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે વનડે શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ ત્રિનિદાદના બ્રાયન લારા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. બંને ટીમોએ એક-એક મેચ જીતી છે અને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-1થી બરાબરી પર છે. જે ટીમ આ મેચ જીતશે તે શ્રેણી પણ પોતાના નામે કરશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ સિરીઝમાં ટીમે પ્રથમ બોલિંગ કરીને બંને મેચ જીતી છે. આવી સ્થિતિમાં આશાએ ફરી એકવાર આવો જ નિર્ણય લીધો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ સાથે જ ભારતીય ટીમ બે ફેરફાર સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. અક્ષર પટેલ અને ઉમરાન મલિકની જગ્યાએ ઋતુરાજ ગાયકવાડ અને જયદેવ ઉનડકટને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

West Indies have won the toss and elect to bowl first in the ODI series decider.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ:

બ્રેન્ડન કિંગ, કાયલ મેયર્સ, એલીક અથાન્જે, શાઈ હોપ (wk/c), શિમરોન હેટમાયર, કેસી કાર્ટી, રોમારિયો શેફર્ડ, યાનિક કારિયા, અલઝારી જોસેફ, ગુડાકેશ મોતી, જયડન સેલ્સ.

A look at #TeamIndia‘s Playing XI for the third and final ODI.

Two changes – Ruturaj Gaikwad and Jaydev Unadkat come in the XI for Umran Malik and Axar Patel. #WIvIND pic.twitter.com/WZHOXVARFb

