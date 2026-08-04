શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઇન્ડિયામાં 4 નવા યુવા ખેલાડીઓની સરપ્રાઇઝ એન્ટ્રી

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી 2 ટેસ્ટ મેચોની મહત્વપૂર્ણ સિરીઝ રમાવાની છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચવાની રેસમાં જળવાઈ રહેવા માટે ટીમ ઇન્ડિયા માટે આ સિરીઝ 2-0 થી જીતવી ખૂબ જ જરૂરી છે. શ્રીલંકાના સ્પિન ટ્રેક પર જીત મેળવવા માટે ટીમ મેનેજમેન્ટે એક ખાસ યોજના બનાવી છે, જેના અંતર્ગત મુખ્ય ટીમ સાથે 4 વધારાના સ્પિનરોને નેટ બોલર તરીકે લઈ જવામાં આવશે.
શ્રીલંકા પ્રવાસે જનારા 4 નવા સ્પિનર્સ
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, અગાઉ માત્ર હર્ષ દુબે અને તનુષ કોટિયાનના જ નામ ચર્ચામાં હતા, પરંતુ મેનેજમેન્ટે કુલ 4 વિવિધ પ્રકારના સ્પિન બોલરોને ટીમ સાથે જોડવાનો નિર્ણય લીધો છે:
- હર્ષ દુબે: લેફ્ટ આર્મ સ્પિનર
- તનુષ કોટિયાન: ઓફ સ્પિનર
- વિપ્રજ નિગમ: લેગ સ્પિનર
- શિવાંગ કુમાર: લેફ્ટ આર્મ રિસ્ટ સ્પિનર (ચાઇનામેન)
આ ચારેય યુવા ખેલાડીઓ નેટ સેશનમાં ભારતીય બેટ્સમેનોને સઘન પ્રેક્ટિસ કરાવશે.
શા માટે પડી 4 નેટ બોલરોની જરૂર?
ભારતના મુખ્ય 15 સભ્યોના સ્ક્વોડમાં પહેલેથી જ રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર અને સારાંશ જૈન જેવા 4 અનુભવી સ્પિનરો સામેલ છે. આમ છતાં, વધુ 4 સ્પિનરોને નેટ બોલર તરીકે સામેલ કરાતાં ભારત પાસે અભ્યાસ માટે કુલ 8 સ્પિનરોનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ રહેશે. તાજેતરમાં ન્યુઝીલેન્ડ અને સાઉથ આફ્રિકા સામે હોમ સિરીઝમાં ભારતની હારનું મુખ્ય કારણ સ્પિન બોલિંગ સામે બેટ્સમેનોનું ખરાબ પ્રદર્શન રહ્યું હતું. શ્રીલંકાની પિચો પરંપરાગત રીતે સ્પિનરો માટે ખૂબ મદદગાર માનવામાં આવે છે.
ગૌતમ ગંભીરનો પ્લાન
હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ટીમ મેનેજમેન્ટ ઇચ્છે છે કે ભારતીય બેટ્સમેન દરેક પ્રકારની સ્પિન (ઓફ, લેગ, લેફ્ટ આર્મ ઓર્થોડોક્સ અને રિસ્ટ સ્પિન) સામે પૂરતો અભ્યાસ કરીને જ મેદાનમાં ઉતરે, જેથી આ સિરીઝમાં સ્પિન બોલિંગ ભારત માટે સમસ્યા ન બને.