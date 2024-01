દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને જીત માટે 79 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

ટીમ ઇન્ડિયાએ બીજી ઇનિંગમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 176ના સ્કોર પર ઓલઆઉટ કરી દીધું છે. ભારત તરફથી જસપ્રીત બુમરાહે 6 વિકેટ ઝડપી છે, જ્યારે હવે ટીમ ઈન્ડિયાને જીત માટે 79 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ટેસ્ટ સીરીઝની બીજી મેચ કેપટાઉનમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચનું પરિણામ નિશ્ચિત છે. આફ્રિકાની ટીમે તેના બીજા દાવમાં 176 રન બનાવી લીધા છે અને ભારતને જીતવા માટે 79 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો છે. જો ભારતીય ટીમ આ મેચ જીતશે તો કેપટાઉનમાં તેની પ્રથમ ટેસ્ટ જીત હશે.

Lunch on Day 2!

South Africa are all out for 176 runs in 2nd innings.#TeamIndia need 79 runs to win the 2nd Test.

Jasprit Bumrah picks up six wickets.

Scorecard – https://t.co/j9tTnGM2rn #SAvIND pic.twitter.com/xFA25tugvU

— BCCI (@BCCI) January 4, 2024