Asian Games 2023 : સ્ક્વોશ બાદ ભારતે હોકીમાં પણ જીત મેળવી

એશિયન ગેમ્સ 2022માં ભારતે એક દિવસમાં બીજી વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે. સ્ક્વોશમાં ભારતીય પુરુષ ટીમે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ લગભગ 4 કલાક બાદ ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમે પાકિસ્તાનને એકતરફી મેચમાં 10-2ના આશ્ચર્યજનક સ્કોર સાથે ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. ભારત-પાકિસ્તાન હોકીના લાંબા ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોઈ ટીમે 10 ગોલ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો. બંને ટીમો વચ્ચે અગાઉનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 9-2 હતો, જે માત્ર ભારતે જ હાંસલ કર્યો હતો. ભારત તરફથી કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે સૌથી વધુ 4 ગોલ કર્યા હતા. ભારતીય ટીમે પૂલ Aની છેલ્લી ત્રણ મેચોમાં જોરદાર જીત નોંધાવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉઝબેકિસ્તાન અને સિંગાપોર જેવી નબળી ટીમો સામે 16-16 ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે તેણે વર્તમાન એશિયન ગેમ્સ ચેમ્પિયન જાપાનને 4-2થી હરાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમ પણ પાકિસ્તાન સામે જીતની દાવેદાર હતી પરંતુ ભાગ્યે જ કોચ ક્રેગ ફુલ્ટને પણ આટલી મોટી જીત વિશે વિચાર્યું હશે.

🏑🇮🇳 𝑺𝑻𝑶𝑷 𝑼𝑺 𝑰𝑭 𝒀𝑶𝑼 𝑪𝑨𝑵! We extend our undefeated run with a brilliant victory against Pakistan which assures us a semi-final berth. 𝗧𝗵𝗮𝘁’𝘀 2️⃣ 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 2️⃣ 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗣𝗮𝗸𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻 🇵🇰 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆! 😉

We are just two wins away from securing our Paris… pic.twitter.com/6DjasHtLpX

— Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) September 30, 2023