IND vs ENG : ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતી બોલિંગ પસંદ કરી

આજે 2024 T20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમીફાઈનલ મેચ ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન જોસ બટલરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એટલે કે ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા બેટિંગ કરશે. ઈંગ્લેન્ડે કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. જ્યારે ભારતે પણ કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ટીમ ઈન્ડિયાએ પણ આ જ ટીમ સાથે એન્ટ્રી કરી છે.

