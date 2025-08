IND vs ENG: ક્રિસ વોક્સે દિલ જીતી લીધા, એક હાથે બેટિંગ કરવા ઉતર્યા, જુઓ VIDEO

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની છેલ્લી મેચ લંડનના ઓવલ મેદાન પર રમાઈ હતી, જેમાં ભારતીય ટીમે 6 રનથી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં ક્રિસ વોક્સે જે જુસ્સો બતાવ્યો તેણે ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. ઇજાગ્રસ્ત વોક્સ આ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડની બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યો હતો. વોક્સના ડાબા ખભામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું, પરંતુ તે બેટ લઈને મેદાનમાં ઉતર્યો હતો.

Arm in a sling, Chris Woakes has arrived to the crease 😱 pic.twitter.com/D4QDscnfXE

