IND vs BAN : ભીના મેદાનને કારણે ત્રીજા દિવસની રમત પણ રદ

ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચમાં વરસાદ વિલન બન્યો છે. ભીનું મેદાન હોવાને કારણે ત્રીજા દિવસની રમત એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના પડતી મૂકવામાં આવી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સીરીઝની બીજી મેચ કાનપુરના ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમમાં ચાલી રહી છે. પ્રથમ દિવસની 35 ઓવરની રમત બાદ બીજા દિવસની રમત વરસાદના કારણે સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગઈ હતી. રવિવારે ત્રીજા દિવસે વરસાદ પડ્યો ન હતો પરંતુ મેદાન ભીનું થઈ જતાં આજની રમત પણ એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના રદ કરવામાં આવી હતી. ભારતીય ટીમ હાલમાં શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે.

Play for Day 3 in Kanpur has been called off due to wet outfield.#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/HPPxBMhY87

— BCCI (@BCCI) September 29, 2024