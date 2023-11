ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ફાઈનલ મેચમાં પેલેસ્ટાઈન સમર્થક મેદાનમાં ઘુસ્યા

આ દિવસોમાં ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આ યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકોના જીવ ગયા છે અને આ સિલસિલો હજુ પણ ચાલુ છે. દરમિયાન, ભારતમાં રમાઈ રહેલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2023ની ફાઈનલ મેચમાં પોલીસે એક પેલેસ્ટાઈન સમર્થકની ધરપકડ કરી છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી ICC વર્લ્ડ કપ 2023ની ફાઈનલ મેચમાં ત્યારે અરાજકતાનો માહોલ સર્જાયો હતો જ્યારે એક પેલેસ્ટાઈન સમર્થક સુરક્ષા કોર્ડન તોડીને મેદાનમાં ઘુસ્યો હતો. જોકે પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. આ પહેલા કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડનમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં લોકો પેલેસ્ટાઈનના સમર્થનમાં હાથમાં ઝંડા લઈને જોવા મળ્યા હતા.

Police arrested the Palestine supporter who breached the security to enter the ground. pic.twitter.com/glpqFy7X27

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2023