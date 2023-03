IND vs AUS: ખ્વાજાની સદીથી ઓસ્ટ્રેલિયા મજબૂત, 4 વિકેટે 255 રન બનાવ્યા

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણીની ચોથી મેચમાં પ્રથમ દિવસની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે. પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે ચાર વિકેટે 255 રન બનાવ્યા હતા. કેમેરોન ગ્રીન 49 અને ઉસ્માન ખ્વાજા 104 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે. અમદાવાદની સપાટ પીચ પર કાંગારૂ ટીમ વધુ સારી સ્થિતિમાં છે. હવે બીજા દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડીઓ લાંબી ઇનિંગ્સની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં જંગી સ્કોર બનાવવા ઇચ્છશે. આ સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈનિંગ્સ અને બેટિંગને વહેલી તકે પૂરી કરવા ઈચ્છશે. આવો જાણીએ આ મેચમાં પહેલા દિવસે શું થયું?

