IND vs AFG: ભારતે પ્રથમ T20માં અફઘાનિસ્તાનને 6 વિકેટે હરાવ્યું

ભારતીય ટીમે મોહાલીમાં રમાયેલી પ્રથમ T20માં અફઘાનિસ્તાનને 6 વિકેટે હરાવ્યું. 159 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયા 17.3 ઓવરમાં જ જીતી ગઈ હતી. ભારત માટે શિવમ દુબેએ 40 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 02 છગ્ગાની મદદથી 60* રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ સિવાય જીતેશ શર્માએ 31 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન મુજીબે અફઘાનિસ્તાન તરફથી સૌથી વધુ 2 વિકેટ ઝડપી હતી. મેચમાં ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 158 રન બનાવ્યા હતા. મોહમ્મદ નબીએ ટીમ માટે 42 રનની સૌથી મોટી ઇનિંગ રમી જેમાં 2 ફોર અને 3 સિક્સ સામેલ હતી. પરંતુ નબીની આ ઇનિંગ ટીમને જીત અપાવી શકી નહીં.

