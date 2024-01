IND vs AFG : ભારતે ટોસ જીતી બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે આજે ત્રણ મેચોની સીરિઝની બીજી T20 મેચ રમાઈ રહી છે. ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયા 1-0થી આગળ છે. જોકે, પ્રથમ મેચ જીતવા છતાં ભારતની પ્લેઈંગ 11માં ફેરફાર જોવા મળશે. વિરાટ કોહલી 14 મહિના બાદ T20 ઈન્ટરનેશનલ રમતા જોવા મળશે. ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીત્યો છે. રોહિત શર્માએ પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રોહિત શર્માએ પ્લેઇંગ 11માં બે ફેરફાર કર્યા છે. વિરાટ કોહલી અને જયસ્વાલ પરત ફર્યા છે. ગિલ અને તિલક વર્માને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

Captain Rohit Sharma wins the toss and elects to bowl first in the 2nd T20I against Afghanistan.

વિરાટ કોહલીની વાપસી

વિરાટ કોહલી 14 મહિના બાદ ટીમ ઈન્ડિયામાં પરત ફર્યો છે. વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબર પર રમતા જોવા મળશે. યશસ્વી જયસ્વાલ અને રોહિત શર્મા ઓપનિંગની જવાબદારી સંભાળશે.

Two changes for #TeamIndia in the Playing XI.

Virat Kohli and Yashasvi Jaiswal come in for Tilak Varma and Shubman Gill.

Live – https://t.co/YswzeURSuH #INDvAFG@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/J4XjBsaOue

— BCCI (@BCCI) January 14, 2024