2027 વનડે વર્લ્ડ કપ અંગે મોટું અપડેટ: ICC એ કરી ક્વોલિફાયર શિડ્યુલની જાહેરાત

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ આગામી 2027 વનડે વર્લ્ડ કપના ક્વોલિફાયર મુકાબલાની તારીખોની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. આ ટુર્નામેન્ટ માટેની તમામ વિગતો નીચે મુજબ છે:
ક્વોલિફાયર શિડ્યુલ અને ફોર્મેટ
તારીખો: 10 ટીમો વચ્ચે રમાનારી ક્વોલિફાયર મેચો 2027 માં 22 ફેબ્રુઆરીથી 23 માર્ચ વચ્ચે યોજાશે. જોકે, આ મેચો કયા સ્ટેડિયમ (વેન્યુ) પર રમાશે તેની જાહેરાત હજુ બાકી છે.
નવું ફોર્મેટ: આગામી વિશ્વ કપ 14 ટીમોના નવા ફોર્મેટમાં રમાશે.
સુપર સીરીઝ: ક્વોલિફાયરમાં વિજેતા ટીમ સીધી 14 ટીમોના ગ્રુપમાં સ્થાન મેળવશે. ત્યારબાદ ક્વોલિફાયરમાં બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ક્રમે રહેલી ટીમો વચ્ચે ‘સુપર સીરીઝ’ રમાશે, જે વિશ્વ કપનો પહેલો રાઉન્ડ હશે. આ રાઉન્ડ જીતનારી ટીમ ટોપ-12 માં પોતાની જગ્યા પક્કી કરશે.
ત્રણ દેશો કરશે સંયુક્ત મેજબાની
2027 નો વનડે વર્લ્ડ કપ 04 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર દરમિયાન 3 દેશોની યજમાનીમાં યોજાશે:
દક્ષિણ આફ્રિકા (સૌથી વધુ 8 વેન્યુ)
ઝિમ્બાબ્વે (3 વેન્યુ)
નામિબિયા (1 વેન્યુ)
આમ, ટુર્નામેન્ટની તમામ મેચો કુલ 12 અલગ-અલગ સ્ટેડિયમ પર રમાડવામાં આવશે.
ક્વોલિફાયરમાં કોણ લેશે ભાગ?
ક્વોલિફાયરમાં કુલ 10 ટીમો સામેલ થશે. તેમાં 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીની ODI રેન્કિંગમાં યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે સિવાયની સૌથી નીચેની 2 ‘ફુલ મેમ્બર’ ટીમો, CWC લીગ 2 ની ટોપ 4 ટીમો અને વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર પ્લેઓફની ટોપ 4 ટીમો ભાગ લેશે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર ફરી ખતરો
2023 ના વનડે વર્લ્ડ કપમાં ક્વોલિફાયરમાંથી બહાર થયેલી વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પર ફરી એકવાર ક્વોલિફાયર રમવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. હાલમાં કેરેબિયન ટીમ વનડે રેન્કિંગમાં 10 મા ક્રમે છે. 30 સપ્ટેમ્બરની કટ-ઓફ ડેટ પહેલાં તેમણે ભારત સામે માત્ર 2 વનડે મેચ રમવાની છે. ઉપરાંત, અફઘાનિસ્તાન અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણી પણ તેમના ભવિષ્ય પર અસર કરશે. જો આયર્લેન્ડ ઓછામાં ઓછું 4-1 કે 5-0 થી જીતે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ભારત સામેની બંને મેચ જીતી લે, તો જ તેમની ટોપ-8 માં પહોંચવાની આશા જીવંત રહેશે.