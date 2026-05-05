વિશ્વભરમાં મોદી મેજિકની ચર્ચા: ટ્રમ્પે PM મોદીને આપ્યા અભિનંદન

પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત બાદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીને અભિનંદન આપતા આ વિજયને નિર્ણાયક ગણાવ્યો છે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ, ટ્રમ્પે ભારતને નસીબદાર ગણાવ્યું છે કે તેની પાસે પીએમ મોદી જેવા નેતા છે. મમતા બેનર્જીના દોઢ દાયકાના શાસનનો અંત આવતા ભાજપ હવે પ્રથમવાર બંગાળમાં સત્તા સંભાળશે. પીએમ મોદીએ આ જીતને બંગાળના ભાગ્યમાં નવો અધ્યાય અને સુશાસનની જીત ગણાવી છે.
વૈશ્વિક સ્તરે જીતનો સ્વીકાર
વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈએ માહિતી આપી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ ઐતિહાસિક જીત માટે પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી છે. અગાઉ થયેલી ટેલિફોનિક વાતચીતમાં પણ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ભારત ભાગ્યશાળી છે કે તેની પાસે આવા મજબૂત નેતા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બંગાળની આ જીતને પીએમ મોદીના ત્રીજા કાર્યકાળની સૌથી મોટી રાજકીય સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
મમતા બેનર્જીના શાસનનો અંત
છેલ્લા 15 વર્ષથી પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસનું એકચક્રી શાસન હતું. જોકે, ભાજપે આ વખતે શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોમાં જોરદાર દેખાવ કરીને 207 બેઠકો હાંસલ કરી છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, આ કોઈ અચાનક આવેલું પરિવર્તન નથી પરંતુ ભાજપ દ્વારા વર્ષોથી કરવામાં આવેલી સંગઠનાત્મક મહેનતનું પરિણામ છે.
પીએમ મોદીનું સંબોધન
દિલ્હી સ્થિત ભાજપ હેડક્વાર્ટર ખાતે કાર્યકરોને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, “બંગાળના નસીબમાં આજે નવો અધ્યાય જોડાયો છે. આ જનતાની શક્તિ અને સુશાસનની જીત છે.” તેમણે પશ્ચિમ બંગાળની જનતાનો આભાર માનતા જણાવ્યું કે આ જનાદેશ ભવિષ્યના સમૃદ્ધ બંગાળનો પાયો નાખશે.
ભૌગોલિક અને રાજકીય મહત્વ
પશ્ચિમ બંગાળ એ 10 કરોડથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય છે, જેનો મતદાતા આધાર વિશ્વના અનેક દેશો કરતા પણ મોટો છે. અત્યાર સુધી ભાજપ માટે બંગાળ એક અભેદ્ય કિલ્લો ગણાતું હતું, પરંતુ આ પરિણામોએ સાબિત કરી દીધું છે કે ભાજપે હવે પૂર્વોત્તર ભારતમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી છે. આ જીતથી આગામી 2029ની લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપનું મનોબળ અનેકગણું વધી ગયું છે.
બંગાળના આ પરિણામો માત્ર સત્તા પરિવર્તન નથી, પરંતુ મતદારોના વર્તનમાં આવેલા મોટા ફેરફારનો સંકેત છે. ભયમુક્ત વાતાવરણ અને વિકાસની આશાએ બંગાળમાં ભાજપના ‘કમળ’ને ખીલવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.