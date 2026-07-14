આતંક અને ગેંગસ્ટર નેટવર્ક પર દેશવ્યાપી સકંજો

દેશભરમાં સક્રિય ખતરનાક ગેંગસ્ટરો અને તેમના ઝડપથી ફેલાઈ રહેલા નેટવર્ક પર સંપૂર્ણપણે અંકુશ મેળવવા માટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓએ એક મોટું અને નિર્ણાયક પગલું ભર્યું છે. ચંદીગઢ ખાતે યોજાયેલી એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હાઈલેવલ બેઠકમાં નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) ના ડાયરેક્ટર જનરલ (DG) સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ બેઠકમાં ગેંગસ્ટરો વિરુદ્ધ સંયુક્ત વ્યૂહરચના ઘડવા, તમામ ગુનેગારોની વિગતો ધરાવતો એક દેશવ્યાપી કોમન ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા અને આતંકવાદ સાથે જોડાયેલા ગેંગસ્ટર નેટવર્ક પર કડક કાર્યવાહી કરવાના એક્શન પ્લાન પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
આ બેઠક શા માટે ખાસ હતી?
ચંદીગઢમાં આયોજિત આ બેઠકનો મુખ્ય હેતુ જુદા જુદા રાજ્યોમાં સક્રિય ગેંગસ્ટરો અને ગુનાહિત ટોળકીઓ વિરુદ્ધ એક સુમેળભર્યું અને અસરકારક ઓપરેશન ચલાવવાનો હતો. બેઠકમાં NIA ના વડા ઉપરાંત પંજાબ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન, દિલ્હી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ચંદીગઢના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તમામ અધિકારીઓએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની વર્તમાન પરિસ્થિતિ તેમજ ગેંગસ્ટરો દ્વારા ગુના આચરવા માટે અપનાવવામાં આવી રહેલી આધુનિક પદ્ધતિઓ પર ગંભીર વિચાર-વિમર્શ કર્યો હતો.
ગેંગસ્ટરોનો બનશે દેશવ્યાપી ‘કોમન ડેટાબેઝ’
આ બેઠકનો સૌથી મહત્વનો પ્રસ્તાવ તમામ સક્રિય ગેંગસ્ટરોનો એક ‘કોમન ડેટાબેઝ’ (Common Database) તૈયાર કરવાનો છે. આ ડેટાબેઝ દ્વારા તમામ રાજ્યોના પોલીસ વિભાગ એકબીજા સાથે ગેંગસ્ટરોના નેટવર્ક, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અને તેમના સહયોગીઓની ચોક્કસ માહિતી ત્વરિત શેર કરી શકશે. કયા રાજ્યમાં કઈ ગેંગ સૌથી વધુ સક્રિય છે અને તેને કેવી રીતે ડામી દેવી તેની સચોટ વ્યૂહરચના આ ડેટાબેઝના માધ્યમથી નક્કી કરાશે.
લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને કટ્ટર ગેંગસ્ટરો પર ફોકસ
બેઠકમાં મુખ્યત્વે લોરેન્સ બિશ્નોઈ (Lawrence Bishnoi), જગ્ગુ ભગવાનપુરિયા (Jaggu Bhagwanpuria) અને રોહિત ગોદારા (Rohit Godara) જેવા કુખ્યાત ગેંગસ્ટરોના સંગઠિત સિન્ડિકેટ પર ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી. દેશભરમાં ફેલાયેલા તેમના નેટવર્કને તોડવા અને વિદેશમાં બેસીને ઓપરેટ કરતા તેમના સાગરિતો વિરુદ્ધ સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવા માટે ખાસ આયોજન કરાયું છે. તાજેતરમાં અમેરિકી તપાસ એજન્સી એફબીઆઈ (FBI) દ્વારા લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને જગ્ગુ ભગવાનપુરિયા સંબંધિત કેસોમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવાના આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાક્રમની પણ બેઠકમાં નોંધ લેવામાં આવી હતી.
સીમાપારથી આવતા ડ્રોન અને ISI ના કાવતરાં પર નજર
પંજાબ સરહદ મારફતે પાકિસ્તાનથી મોકલવામાં આવતા ડ્રોન, શસ્ત્રો અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી અંગે પણ બેઠકમાં ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ (ISI) દ્વારા ભારતીય ગેંગસ્ટરોનો ઉપયોગ કરીને દેશમાં આતંક ફેલાવવાનું જે કાવતરું રચવામાં આવી રહ્યું છે, તેને નિષ્ફળ બનાવવા માટે તમામ રાજ્યોના પોલીસ વડાઓએ પરસ્પર મજબૂત તાલમેલ સાધવા અને સંયુક્ત સરહદી સુરક્ષા વધારવા પર સહમતિ દર્શાવી હતી.