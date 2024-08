‘જે હાથોએ મારું પોષણ કર્યું એ જ હાથે મારું શોષણ કર્યું’

જસ્ટિસ હેમા કમિટીના રિપોર્ટે મલયાલમ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. આ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આ રિપોર્ટ જાહેર થયા બાદ ઘણી અભિનેત્રીઓ આગળ આવી અને તેમણે જે ગેરવર્તણૂકનો સામનો કરવો પડ્યો હતો તેનો ખુલાસો કર્યો. હવે અભિનેત્રી રહી ચૂકેલા બીજેપી નેતા ખુશ્બુ સુંદરે પણ મલયાલમ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં જાતીય સતામણી પર ખુલીને વાત કરી છે અને કેટલાક એવા ખુલાસા કર્યા છે જે કોઈને પણ ચોંકાવી દેશે. અભિનેત્રીએ એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી અને તેણીએ ભોગવેલી જાતીય સતામણીનો ખુલાસો કર્યો, પરંતુ તેના આરોપો કરતાં વધુ આઘાતજનક બાબત આ ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય કરનાર આરોપીનું નામ હતું. તેણીના પિતાએ જ તેનું શોષણ કર્યુ હતું. ખુશ્બુ સુંદર અને અમિતાભ બચ્ચન અને અનિલ કપૂર સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે.

ખુશ્બુ સુંદરનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

ખુશ્બુ સુંદરે પોતાની પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે જ્યારે તે નાની હતી ત્યારે તે તેના પિતાના હાથે શોષણનો શિકાર બની હતી. ખુશ્બુ સુંદરે એક લાંબી પોસ્ટ લખતી વખતે એ મહિલાઓના પક્ષમાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે જેઓ વર્ષોથી આ પ્રકારની ઉત્પીડન સહન કરી રહી છે અને તેની સામે લડવાની હિંમત એકઠી કરી છે. અભિનેત્રીની આ પોસ્ટ હવે ચર્ચામાં છે.

💔 This moment of #MeToo prevailing in our industry breaks you. Kudos to the women who have stood their ground and emerged victorious. ✊ The #HemaCommittee was much needed to break the abuse. But will it?

Abuse, asking for sexual favors, and expecting women to compromise to…

— KhushbuSundar (@khushsundar) August 28, 2024