રાહુલ ગાંધી કરશે ભારત દોજો યાત્રા, ખાસ વીડિયો જાહેર કર્યો

29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન એક્સ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. તેમાં તે જીયુ-જિત્સુ માર્શલ આર્ટની પ્રેક્ટિસ કરતો જોવા મળે છે. તેણે વીડિયોના કેપ્શનમાં કહ્યું કે ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન તે દરરોજ જીયુ-જિત્સુની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, જેમાં તેની સાથે બીજા ઘણા લોકોએ પણ ભાગ લીધો હતો. તેણે એ પણ કહ્યું કે હવે તે ‘ભારત દોજો યાત્રા’ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે.

During the Bharat Jodo Nyay Yatra, as we journeyed across thousands of kilometers, we had a daily routine of practicing jiu-jitsu every evening at our campsite. What began as a simple way to stay fit quickly evolved into a community activity, bringing together fellow yatris and… pic.twitter.com/Zvmw78ShDX

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 29, 2024